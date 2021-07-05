У Кривому Розі у шахті трагічно загинув 31-річний працівник

У Кривому Розі у шахті трагічно загинув 31-річний працівник

Чоловіка притисла машина.

У Кривому Розі на шахті "Жовтнева" стався нещасний випадок. 31-річного прохідника притисло машиною, в результаті чого він помер.

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Про це повідомляє Перший міський.

Подія сталася учора, 4 липня, на шахті "Жовтнева" у Покровському районі міста. 31-річного прохідника притисла до виступу породи машина, внаслідок чого він загинув на місці.

Тіло направили на судово-медичну експертизу. У поліції за фактом смертельного травмування 31-річного прохідника відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".

Нагадаємо, що у Вінниці під час робіт на окружній дорозі стався нещасний випадок. Кранівник стрілою пошкодив лінію електропередач, а дріт упав на одного з працівників.

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