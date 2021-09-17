У Кривому Розі у в багатоповерхівці прогримів вибух: на балконі виявилися заблокованими четверо дітей

Попередньо, вибухнуло вранці 17 вересня.

У Кривому Розі, сьогодні, 17 вересня, в одній із дев'ятиповерхівок пролунав вибух. На місце виїхали рятувальники, "швидка" та газова служба. За інформацією місцевих ЗМІ, на балконі сьомого поверху виявилися заблокованими діти.

Про це повідомляє місцеве видання "Перший міський".

Повідомлення на лінію "101" надійшло вранці, близько 10 години, від місцевої жінки. Вона заявила, що в будинку, в якому живе, щось вибухнуло. За її словами, на землі начебто валяється віконна рама. А на одному з балконів, за попередньою інформацією, кричать четверо дітей. Нібито вони заблоковані там.

Рятувальники вже виїхали на виклик, а також швидка допомога і газова служба.

Нагадаємо, троє людей постраждали від вибуху в Житомирі. Там на приватному підприємстві розірвало 200-літрову діжку із легкозаймистою речовиною.

А 15 вересня у Карпатах загинули два чоловіка віком 29 і 36 років, ще четверо жінок отримали поранення. Трагедія сталася коли група туристів грілася біля багаття. На тому місці, де відпочивальники розвели вогнище, пролунав вибух. За словами поліції, вибух міг спричинити снаряд часів минулих світових воєн.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання