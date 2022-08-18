У Кривому Розі в багатоповерхівці вистрілили з гранатомета: є поранені

Що сталося в квартирі поки невідомо.
У Кривому Розі в одній з квартир багатоповерхівки вистрілили з гранатомета РПГ-26. Поранення отримали чоловік та жінка.
Про це повідомили в Національній поліції Дніпропетровської області.
Обставини події з'ясовують правоохоронці. Відомо тільки, що під час вибуху в квартирі перебувало чотири людини.
Нагадаємо, у Дніпрі затвердили муніципальну програму лагідної українізації "Українською, будь-ласка" на найближчі чотири роки вартістю 13 млн гривень.
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