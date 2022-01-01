У Кривому Розі в новорічну ніч чоловік видерся на ялинку, яка крутилась, та не міг злізти: відео

Очевидці викликали "герою" рятувальників.
У Кривому Розі чоловік у новорічну ніч видерся на ялинку, яка крутилась, та не міг самостійно злізти.
Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах.
Як зазначають місцеві жителі, інцидент стався в Інгулецькому районі Кривого Рогу. Чоловік через невідомі причини видерся на ялинку та застряг там. Йому навіть викликали рятувальників, проте згодом чоловіку все ж вдалось самостійно спуститись з новорічної ялинки.
У коментарях до відео очевидці зазначають, що чоловік, спускаючись, пошкодив освітлення новорічної красуні.
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