У Кривому Розі в забитій маршрутці поскандалили пасажири: соцмережі обурюються

Місцевих мешканців закликають бути більш чуйними одне до одного.

У Кривому Розі між місцевими мешканцями в забитій маршрутці стався скандал.

Про це користувачі написали в соціальних мережах.

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За словами автора публікації, інцидент стався в міській маршрутці, в яку зайшла жінка з дитиною. Один з пасажирів поступився матусі місцем, в той час як над нею стояли інші люди.

"Дитина вередувала і просилася на ручки. Поруч стояла жінка років 40. На плечі у неї висів сірий повстяний обшарпаний рюкзак. При русі він постійно штовхав дитину, проте жінка це ігнорувала. Коли попросила його прибрати, відповідь шокувала: "Я тут раніше стояла", — нарікає місцева мешканка.

Жінка також додала, що криворіжцям потрібно більше допомагати одне одному і не ігнорувати прохання людей.

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