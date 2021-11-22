У Кривому Розі вантажівка зім’яла "ЗАЗ": водій фури був на підпитку

Загинув водій легковика.
У Кривому Розі сталася аварія: вантажівка зім’яла "ЗАЗ".
Про це розповіли у ТСН.Ранок 22 листопада.
Водій легковика загинув, пасажирка дістала травми. Кермувальник вантажівки не постраждав. Він був напідпитку, кажуть очевидці.
Чоловік раптово виїхав на зустрічну смугу і в лоб протаранив легковик. Загиблого, якому було 66 років, довелося діставати з понівеченого авто рятувальникам. Вони розрізали зім’ятий метал. 68-річну пасажирку ЗАЗа доправили до лікарні. У жінки травми ніг, проте загрози життю немає, такі попередні висновки медиків.
Свідки розповіли: водій вантажівки, що спричинив аварію, ледве тримався на ногах від сильного сп’яніння. Поліція з’ясовує обставини трагедії. Зокрема, хто дозволив кермувальнику у такому стані вирушити в рейс. Вантажівка брала участь у ремонті автошляхів.
Як повідомлялося, велика аварія сталася у Запоріжжі. Там на околиці міста маршрутка з пасажирами врізалася у причіп фури. Травмувалися шестеро людей. Троє із них - тяжко. Постраждав і водій буса. Правоохоронці досі не можуть його допитати - не дозволяють лікарі.
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