У Кривому Розі вчитель на випускному зґвалтував школярку, в поліції порекомендували "зіграти весілля", - журналістка

Потерпіла звернулась із заявою в поліцію.

У м. Кривий Ріг Дніпропетровської області під час випускного вчитель зґвалтував дівчину. При цьому начебто в поліції жертві запропонували "зіграти весілля" із кривдником.

Про це в Facebook повідомила журналістка Олена Вишницька.

За її словами, напад на школярку стався 18 червня під час випускного. Їй про це повідомив брат потерпілої. Спочатку дівчина не зверталась в поліцію, проте згодом таки написала заяву. Журналістка переконує, що місцеві поліцейські нібито запропонували дівчині одружитись із ґвалтівником.

"Вона подала заяву і пройшла низку процедур для фіксації злочину. Вона сильна, і сильною бути трошки легше, коли поруч підтримка", - написала Олена Вишницька.

У Нацполіції Дніпропетровської області в коментарі ТСН.ua інформацію про зґвалтування школярки підтвердили. Деталей там наразі не повідомляють.

"Відкрито кримінальне провадження, проводимо розслідування", - повідомила речниця Нацполіції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

Нагадаємо, під Хмельницьким чоловік намагався зґвалтувати 14-річну дівчину.

Водій BlaBlaCar зґвалтував 27-річну пасажирку

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання