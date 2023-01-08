У Кривому Розі винесли вирок шахраю: виманював гроші під виглядом голови військової адміністрації

Зловмисник створив фейковий акаунт Олександра Вілкула в Telegram та збирав кошти нібито на потреби армії.

Саксаганський районний суд міста Кривого Рога ухвалив вирок шахраєві, який під іменем начальника Військової адміністрації Олександра Вілкула вирішив підзаробити шахрайським способом.

Про це повідомляє місцевий сайт “Перший міський” з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Судовим слідством було встановлено, що приблизно у вересні 2022 року переселенець з Херсонської області створив у Telegram фальшивий акаунт Олександра Вілкула та розмістив у ньому посилання на банківський рахунок для збору коштів нібито на потреби ЗСУ та ТрО.

Також хлопець придбав преміум-акаунт у месенджері, завдяки чому встановив “синю відмітку”, яка вказувала на те, що сторінка верифікована, а особа справжня. Через деякий час на рахунок почали надходити кошти від громадян, які були впевнені, що донатять на допомогу нашим захисникам.

Активність фейкового акаунту помітили, а начальник Військової адміністрації Олександр Вілкул особисто спростував інформацію, що сторінка належить йому. Він наголосив, що не проводить жодних зборів, а від його імені діє шахрай. 23 листопада СБУ викрила зловмисника та затримала його.

Під час судового засідання парубок визнав свою провину та розкаявся.

Саксаганський районний суд ухвалив вирок у вигляді трьох років позбавлення волі за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство). Зловмисника звільнили від відбування призначеного покарання з випробувальним терміном на два роки. Також він має сплатити 755 гривень на відшкодування витрат на проведення експертизи.

Нагадаємо, у Дніпрі Служба Безпеки України ліквідувала ворожу ботоферму, яка створила майже 10 тисяч фейкових акаунтів для "розгону" кремлівської пропаганди в Європейському Союзі

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