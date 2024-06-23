У Кривому Розі виявили мертвою зниклу 10-річну дівчинку: деталі вбивства шокують

У Кривому Розі виявили мертвою зниклу 10-річну Дарину Шевченко, яку розшукували протягом двох діб.

Про це "Суспільне" повідомили власні джерела у правоохоронних органах, зазначивши, що тіло дитини виявили закопаним у Довгинцівському районі міста.

Раніше на Facebook-сторінці Криворізького районного управління поліції повідомлялося, що 20 червня близько 14:00 дівчинка вийшла з дому, і станом на ранок 22 червня її місцеперебування було невідоме.

Зазначається, що після заяви матері про зникнення дитини співробітники 4-го відділення поліції (Саксаганський) та Криворізького районного управління поліції цілодобово розшукували дівчинку. Проте "їхні сумніви в щирості слів жінки підтвердив поліграф, а згодом матір зізналася у всьому сама".

"Матір вбила доньку за тиждень до того, як повідомила до поліції про її зникнення. У доньки з матір’ю були конфліктні стосунки. Після спроби самогубства, Дарина лікувалася у ПНД. На початку червня дівчинку виписали, до вбивства лишався тиждень! Про злочин жінка зізналася лише після проходження поліграфа. За її словами, під час нападу агресії вона штовхнула доньку, та впала і вдарилася скронею", – пише "Свої Кривий Ріг".

21 червня у пошукових роботах взяла участь спеціалізована кінологічна група з Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону "Антарєс." У пошуках брали участь сім кінологів та чотири собаки.

Як повідомляє Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг", тіло дівчинки залили у бетон.

Нагадаємо, під Полтавою виявили тіло 12-річної дівчинки, яка зникла.

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