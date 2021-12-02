У Кривому Розі внаслідок обвалу на шахті загинув працівник приватного підприємства

Обвал на шахті стався на глибині 1135 метрів.
У Дніпропетровській області на территоріі ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" стався нещасний випадок з прохідником ПП "СВІТЕК".
Про трагічний випадок повідомляє Державна служба з питань праці.
У відомстві зазначають, під час виконання підрядних робіт на глибині 1135 метрів на шахті стався обвал гірської породи, що смертельно травмував працівника. Наразі ГУ Держпраці у Дніпропетровській області планує створити комісію та провести розслідування нещасного випадку.
Слід зазначити, топменеджера металургійного підприємства ArcelorMittal СБУ підозрюють у мільярдних збитках. Натомість у компанії це заперечують.
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