У Кривому Розі внаслідок обвалу на шахті загинув працівник приватного підприємства

У Кривому Розі внаслідок обвалу на шахті загинув працівник приватного підприємства

Обвал на шахті стався на глибині 1135 метрів.

У Дніпропетровській області на территоріі ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" стався нещасний випадок з прохідником ПП "СВІТЕК".

Про трагічний випадок повідомляє Державна служба з питань праці.

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У відомстві зазначають, під час виконання підрядних робіт на глибині 1135 метрів на шахті стався обвал гірської породи, що смертельно травмував працівника. Наразі ГУ Держпраці у Дніпропетровській області планує створити комісію та провести розслідування нещасного випадку.

Слід зазначити, топменеджера металургійного підприємства ArcelorMittal СБУ підозрюють у мільярдних збитках. Натомість у компанії це заперечують.

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