У Кривому Розі ворог влучив балістичною ракетою в житлову двоповерхівку: 5 постраждалих

Ворог влучив балістичною ракетою в житлову двоповерхівку.

Про це пише голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

Аварійно-рятувальну операцію у Кривому Розі завершено.

На зараз 5 постраждалих - дівчинка 15 років, двоє чоловіків 38 та 49 років, і дві жінки 30 та 82 років. З них двох людей врятовано з-під завалів завдяки патрульній поліції та ДСНС. Усі середньої тяжкості.

Навкруги багато постраждалих багатоповерхівок та приватного сектору.

"Штаб допомоги людям вже розгорнуть у найближчій школі (місцеві розуміють, де це). Допомога будівельними матеріалами, комунальними бригадами, заяви на матеріальну допомогу від міста. Зараз займаємося перевезенням пацієнтів найближчої лікарні, у якій вибито усі вікна, в інші", - йдеться у повідомленні.

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Раніше, 18 грудня, було зафіксовано дві швидкісні цілі у напрямку міста Кривий Ріг. Влада закликала жителів перебувати в укриттях.

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