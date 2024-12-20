У Кривому Розі ворог влучив балістичною ракетою в житлову двоповерхівку: 5 постраждалих

Двох людей врятували з-під завалів.
Ворог влучив балістичною ракетою в житлову двоповерхівку.
Про це пише голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул
Аварійно-рятувальну операцію у Кривому Розі завершено.
На зараз 5 постраждалих - дівчинка 15 років, двоє чоловіків 38 та 49 років, і дві жінки 30 та 82 років. З них двох людей врятовано з-під завалів завдяки патрульній поліції та ДСНС. Усі середньої тяжкості.
Навкруги багато постраждалих багатоповерхівок та приватного сектору.
"Штаб допомоги людям вже розгорнуть у найближчій школі (місцеві розуміють, де це). Допомога будівельними матеріалами, комунальними бригадами, заяви на матеріальну допомогу від міста. Зараз займаємося перевезенням пацієнтів найближчої лікарні, у якій вибито усі вікна, в інші", - йдеться у повідомленні.
Раніше, 18 грудня, було зафіксовано дві швидкісні цілі у напрямку міста Кривий Ріг. Влада закликала жителів перебувати в укриттях.
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