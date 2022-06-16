У Кривому Розі врятували зграю лебедів, які приземлились на дно кар'єра і не змогли злетіти

У Кривому Розі врятували зграю лебедів, які приземлились на дно кар'єра і не змогли злетіти

У Кривому Розі працівники одного з промислових підприємств врятували лебедів.

Птахи приземлилися на дно кар'єра і потім не змогли злетіти.

Про це повідомляють"Свої".

У Кривому Розі зграя лебедів опинилася у пастці, приземлившись на дно кар'єра Інгулецького гірничозбагачувального комбінату. Злетіти знову вони не змогли, оскільки висота у 420 метрів для них виявилася непідйомною. Птахи кілька разів підіймалися у повітря і знову змушені були сідати на дно.

Лебедів помітили працівники промислового підприємства. Птахів "зібрали" та вивезли на ставок біля Широкої Дачі.

Слід зазначити, що подібне у криворізьких кар'єрах відбувається не вперше. Птахи ледь не щоліта через спеку сідають на дно добувної ями і потім не мають сил знову піднятися у небо.

Нагадаємо, що у Самарському районі Дніпра пожежники врятували їжака з пастки. До рятувальників звернулися перехожі, які побачили тварину, що застрягла в трубі на вулиці Агнія Барто.

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