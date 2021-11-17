У Кривому Розі ввели поліцейську спецоперацію: шукають авто, до якого силоміць запхали та викрали чоловіка

У Кривому Розі ввели поліцейську спецоперацію: шукають авто, до якого силоміць запхали та викрали чоловіка

Попередньо, четверо чоловіків запхали до авто місцевого мешканця, після чого поїхали в невідомому напрямку.

У Кривому Розі Дніпропетровської області правоохоронці запровадили спецоперацію з пошуку автомобіля, до якого насильно затягли чоловіка.

Про це пише місцеве видання “Свої”.

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Інцидент стався близько 13:00 в одному з дворів на вулиці Едуарда Фукса. Там декілька чоловіків затягли в автомобіль Renault Traffic темно-зеленого кольору місцевого мешканця.

За даними видання, раніше авто бачили у місті з табличкою "Велике будівництво". Де зараз знаходиться транспортний засіб, а також хто і для чого викрав громадянина — невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.

"Всіх, кому може бути відоме місцезнаходження транспортного засобу, просять звертатися на лінію "102", — зазначили у виданні.

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