У Кривому Розі за годину повністю згорів місцевий ресторан (фото)

У Кривому Розі за годину повністю згорів місцевий ресторан (фото)

Загальна площа пожежі склала 300 квадратних метрів.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині вранці 4 січня згорів місцевий ресторан. Дим від пожежі було видно з різних куточків міста.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

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Як стало відомо, подія сталася близько 10:50 на проспекті Гагаріна в Металургійному районі міста. Вогонь розгорівся у приміщенні кухні, після чого відразу охопив усі приміщення та дах ресторану.

“На момент виникнення займання в будівлі перебував тільки персонал, який самостійно вийшов на свіже повітря до прибуття вогнеборців. Вогнем пошкоджено кухонне обладнання, меблі, внутрішнє облицювання стін, перекриття та дах будівлі. Загальна площа пожежі склала 300 квадратних метрів”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо. В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.

Нагадаємо, що у Львівській області чоловік згорів живцем у власному домі.

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