У Кривому Розі за хабарі затримали майже весь відділок поліції

У Кривому Розі за хабарі затримали майже весь відділок поліції

Лише за час досудового розслідування копи назбирали 3 млн грн.

Майже цілий відділ поліції у Кривому Розі спіймали на хабарництві.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Йдеться про 11 поліцейських, на чолі з начальником райвідділу патрульної поліції. Слідчі департаменту внутрішньої безпеки кажуть, правоохоронці збирали щомісячну данину з фермерів, підприємців та співробітників залізниці. Не гребували хабарями від чорних лісорубів та п'яних водіїв.

До корупційної схеми залучили колегу – 25-річного слідчого поліції. Задля безпеки хабарі просили переводити на картки посередників, суми називали завуальовано. Лише за час досудового розслідування копи назбирали 3 млн грн.

Трьох учасників злочинної схеми - начальника райвіддлку з підлеглим і слідчим поліції - затримали просто в момент одержання хабаря. Іншим оголосили підозру. У разі доведення провини їм загрожує 10 років позбавлення волі.

«Погрожуючи притягненням до відповідальності співробітники криворізького відділу патрульної поліції вимагають та отримують хабарі з місцевих мешканців в особливо великих розмірах. Оперативники ДВБ та Слідчі ДБР провели 17 санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів. Вилучено грошові кошти, банківські картки та мобільні телефони», - розповідає речниця ДВБ нацполіції України Олеся Бойко.

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