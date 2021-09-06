У Кривому Розі залишене без нагляду немовля впало на підлогу: дитина у комі

Поліція з'ясовує обставини травмування дитини.
У Кривому Розі однорічна дитина отримала серйозну травму голови. Малюк впав на підлогу і знепритомнів.
Про це повідомляє "Інформатор".
Так, учора, 5 вересня, до 8 міськлікарні Кривого Рогу доправили однорічну дитину в стані коми. Виявилося, малюк залишився без нагляду дорослих і впав на підлогу з висоти, вдарившись головою.
Зараз за життя дитини борються медики.
В обставинах події розбирається поліція.
Нагадаємо, що у Львові через два тижні після народження померло немовля. Батьки хлопчика запевняють, що їхній син народився здоровим і вважають, що йому занесли інфекцію в лікарні і звинувачують медиків у недбальстві.