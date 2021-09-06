У Кривому Розі залишене без нагляду немовля впало на підлогу: дитина у комі

У Кривому Розі залишене без нагляду немовля впало на підлогу: дитина у комі

Поліція з'ясовує обставини травмування дитини.

У Кривому Розі однорічна дитина отримала серйозну травму голови. Малюк впав на підлогу і знепритомнів.

Також читайте Заважає татові відпочивати: в Одесі мати з немовлям тиждень ночує на дитячому майданчику

Про це повідомляє "Інформатор".

Так, учора, 5 вересня, до 8 міськлікарні Кривого Рогу доправили однорічну дитину в стані коми. Виявилося, малюк залишився без нагляду дорослих і впав на підлогу з висоти, вдарившись головою.

Зараз за життя дитини борються медики.

В обставинах події розбирається поліція.

Нагадаємо, що у Львові через два тижні після народження померло немовля. Батьки хлопчика запевняють, що їхній син народився здоровим і вважають, що йому занесли інфекцію в лікарні і звинувачують медиків у недбальстві.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання