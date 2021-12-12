У Кривому Розі запалили 18-метрову новорічну ялинку (фото, відео)

Для криворіжців, які завітали на свято, влаштували яскраве театралізоване дійство.

У суботу ввечері, 11 грудня, у Кривому Розі запалили головну новорічну ялинку міста.

Про це повідомляє місцевий новинний сайт "Рудана".

Зазначається, що святкова красуня заввишки 18-метрів засяяла у парку Героїв на Соцмісті, де окрім ялинки, з'явилися Санта, олень, сніговик, новорічні іграшки, хранителі часу та інші казкові герої. Кілометрами гірлянд та мільйонами вогників уже осяяні Алея 200 каштанів, будівля міськвиконкому й парк перед нею, кільце 95-го кварталу, Поштовий проспект та площа Визволення.

Рудана

Рудана

14 грудня о 19:00 у Кривому Розі відкриється ялинкове містечко та ввімкнеться ілюмінація на площі Володимира Великого (колишня Артема). Майже в усіх районах міста уже сяють ялинки, у Покровському районі ялинкові містечка запрацюють 19 грудня.

Нагадаємо, 10 грудня урочисто відкрили новорічну ялинку у Тернополі. Головна ялинка розташована в центрі міста, на Театральному майдані. На її урочисте відкриття прийшли місцеві жителі.