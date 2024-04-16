У Кривому Розі засудили чоловіка, який "боявся йти до військкомату"

У Кривому Розі до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Інгулецького райсуду міста Кривий Ріг.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до мобілізації. В лютому 2023 року він отримав повістку і в березні мав прибути до ТЦК та СП для відправлення на службу по мобілізації. Проте чоловік ухилився від служби в армії.

На суді чоловік провину визнав і розкаявся. Він пояснив, що "боявся йти до військкомату, оскільки боїться йти на війну".

Суд урахував посередню характеристику підсудного та те, що він працює. Також те, що підсудний "отримував медичну допомогу лікаря-нарколога від квітня 2004 року до листопада 2017-го через психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю, синдрому залежності, раніше не судимий, вину визнав повністю".

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 3 років позбавлення волі. Суд пояснив, що "звільнення останнього від відбування призначеного покарання з випробуванням створить в очах громадян і суспільства загалом негативне враження безладдя та безкарності, тим паче під час запровадженого на всій території України воєнного стану та мобілізації".

Вирок суду

Нагадаємо, в Харкові чоловік відмовився від мобілізації через загибель брата.

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