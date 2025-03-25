У Кривому Розі затримали чоловіка, який готував теракт біля адмінбудівлі: деталі

Чоловіку оголошено про підозру за фактом готування терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

У Кривому Розі викрили чоловіка, який готував теракт біля адмінбудівлі. Він перебуває під вартою.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 26-річний підозрюваний через месенджер Telegram погодився за грошову винагороду у розмірі 2,5 тисячі доларів США виконати "спецзавдання" – здійснити терористичний акт на території міста Кривий Ріг.

"Підозрюваний забрав заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій і переніс його до орендованого житла. Також він приніс до квартири тротил та детонатори для приведення в дію вибухівки. Далі він мав закласти її в обумовленому місці біля адмінбудівлі у Кривому Розі", – повідомили в Офісі.

Завдяки скоординованим та злагодженим діям силовиків теракту вдалося запобігти, а виконавця – затримати.

"У ході обшуків вилучено мобільні телефони, чорнові записи та саморобний вибуховий пристрій", – констатували правоохоронці.

Покарання для фігуранта обиратиме суд.

Раніше Служба безпеки України затримала у Києві директора одного з департаментів одного з найбільших українських банків, який причетний до фінансування армії Росії.

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