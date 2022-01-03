У Кривому Розі затримали чоловіка, який впродовж двох років ґвалтував свою 12-річну доньку

У Кривому Розі затримали чоловіка, який впродовж двох років ґвалтував свою 12-річну доньку

Чоловік овдовів і сам виховував доньку і сина.

У Кривому Розі чоловіка взяли під варту у підозрі регулярного ґвалтування свої доньки впродовж двох років.

Про це посилаючись на Криворізьку південну окружну прокуратуру, повідомляє видання "Інформатор".

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Зазначається, що 35-річний зловмисник овдовів і сам виховував двох дітей – 12-річну дівчинку та хлопчика. Батько регулярно вчиняв наругу над дитиною і це стало відомо, лише коли на сім'ю звернули увагу соціальні служби. Під час розмов із психологом дівчинка розповіла, що відбувалося з нею вдома вже останні два роки.

У липні її та брата забрали від батька. Наразі діти перебувають у реабілітаційному центрі.

"Чоловіку повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування", - значиться у повідомлені.

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