У Кривому Розі завершили рятувальні роботи: останні новини про жертв і руйнування

У Кривому Розі рятувальники завершили завершили пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару Російської Федерації, завданого зранку 8 вересня.

Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами керівника МВС, станом на 13:30 відомо про 55 постраждалих: одна людина загинула, а 54 особи поранені. Серед травмованих - є дев'ять працівників поліції.

"Для підсилення до міста прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів. Поблизу місця обстрілу розгорнуті намети, де фахівці надають психологічну допомогу, та мобільні пункти приймання заяв від потерпілих", - розповів Клименко.

Крім того, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що троє потерпілих перебувають у важкому стані.

"Роботи чимало - ворог накоїв у місті багато біди. Пошкоджені 14 адміністративних будівель, культова споруда, 17 багатоквартирних та чотири приватні будинки, більш ніж чотири десятки авто", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Кривому Розі пролунали вибухи. Місцеві Телеграм-канали повідомляли, про великий стовп диму над містом.

У Дніпропетровській ОВА повідомили, росіяни вдарили ракетою по адмінбудівлі. Внаслідок атаки загинула одна людина.

Своєю чергою голова МВС Ігор Клименко наголосив, що окупанти вдарили по адмінбудівлі поліції. Загиблий - працівник поліції.

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