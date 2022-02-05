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У Кривому Розі згоріла двокімнатна квартира: із вогню рятувальники винесли чоловіка

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У Кривому Розі згоріла двокімнатна квартира: із вогню рятувальники винесли чоловіка

ДСНС у Дніпропетровській області

За лічені хвилини вогонь повністю знищив домашні речі та облицювання стін.

У Кривому Розі Дніпропетровської області вранці 5 лютого сталася пожежа у триповерховому будинку. Внаслідок чого постраждав чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Подія сталася близько 05:25 на вулиці Кропивницького у Покровському районі міста. Там горіла одна із квартир триповерхового будинку. За лічені хвилини вогонь повністю знищив домашні речі та облицювання стін.

Внаслідок події постраждав чоловік. Його на ношах із задимленого приміщення винесли рятувальники.

“Працівниками екстреної медичної допомоги чоловіка госпіталізовано до Криворізької міської клінічної лікарні №2. Попередній діагноз — отруєння продуктами горіння та термічні опіки обличчя та лівої верхньої кінцівки. Пожежу локалізовано о 05:53 та ліквідовано о 06:20”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

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