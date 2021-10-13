У Кривому Розі жінка викрала брата і намагалася запроторити його до психлікарні

Автівку викрадачів виявили біля міської психіатрічної лікарні.
У Кривому Розі жінка влаштувала викрадення власного брата, щоб помістити його до психлікарні. Через це поліція оголошувала план "Перехоплення", щоб знайти викраденого чоловіка.
Про це повідомляє "Репортер. Кривой Рог".
У Кривому Розі очевидці повідомили до поліції, що серед білого дня на вулиці невідомі заштовхали у автівку чоловіка і поїхали у невідомому напрямку. Він намагався чинити опір.
У місті оголосили план "Перехоплення". Згодом автівку викрадачів виявили біля міської психіатрічної лікарні. Викрадачами 36-річного чоловіка стали його 32-річна сестра та її спільник - громадянин Мароко.
Вони пояснили, що викрали чоловіка, щоб покласти його до психлікарні. За їхніми словами, він страждає на психічні розлади.
Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, що у Дніпрі дві жінки з дитячого свята вкрали гарбуз. Жінки намагались непомітно поцупити гарбуз, проте їх зафіксувала камера спостереження.