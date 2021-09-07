У Кривому Розі жінка з Харкова намагалася застрибнути у потяг і залишилася без ноги

У Кривому Розі жінка з Харкова намагалася застрибнути у потяг і залишилася без ноги

В результаті постраждала потрапила до лікарні з травматичною ампутацією кінцівки.

У Кривому Розі на залізничній станції "Інгулець" під колеса потяга потрапила 39-річна жінка. Вона під час руху намагалася застрибнути у товарний поїзд.

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Про це повідомляє "Рудана".

Подія сталася учора, 6 вересня, на криворізькій сортувальній станції Інгулець близько 20:00. 39-річна мешканка Харкова намагалася на ходу застрибнути у вагон товарного поїзда. Жінка не розрахувала відстань і впала на рейки під колеса потяга.

В результаті харків'янка отримала ушкодження у вигляді травматичної ампутації лівої ступні, її госпіталізували в міську лікарню №17.

За фактом травмування жінки правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 276 КК (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту, які заподіяли потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження).

Нагадаємо, що під Києвом хлопець переходив залізничний переїзд у невстановленому місці, і не звернув увагу на поїзд, який наближався до станції. Свідки зазначили, що машиніст подавав звукові сигнали, проте потерпілий не відреагував, оскільки був в навушниках. Хлопець загинув під колесами потяга.

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