У Кривому Розі ЗМІ повідомили про смерть 11 пацієнтів на ШВЛ під час відключення світла: поліція провела перевірку

У Кривому Розі ЗМІ повідомили про смерть 11 пацієнтів на ШВЛ під час відключення світла: поліція провела перевірку

За інформацією пресслужби міськвиконкому Кривого Рогу, того дня у місті не було померлих від коронавірусу, а блогери знайшли принаймні двох і тільки в одній лікарні.

У Кривому Розі поліція провела перевірку інформації, яку поширили блогери Кривого Рогу про те, що в 17-й міськлікарні міста під час відключення світла померли 11 пацієнтів, які перебували на ШВЛ. За інформацією правоохоронців, цей факт не знайшов свого підтвердження.

Про це повідомляють у пресслужбі Криворізького районного управління поліції.

Поліція Кривого Рогу перевірила отриману інформацію стосовно смерті 11 пацієнтів, внаслідок вимкнення електроенергії у 17-й міськлікарні лікарні.

Так, сьогодні 9 листопада у Кривому Розі місцевий журналіст і блогер Олег Єрмолінський перевіряв чутки про смерть 11 пацієнтів з коронавірусом, які перебували на ШВЛ,11 жовтня цього року в результаті аварійного відімкнення світла.

"На Інгульці (мікрорайон Кривого Рогу - Ред.) в 17-й лікарні за дивним збігом обставин за одну ніч від коронавірусу померли 11 пацієнтів, підключених до апаратів ШВЛ. З чуток, всьому виною аварійне відключення світла. Але ні в міській статистиці коронавірусу, ні в поліції про цей інцидент жодної інформації немає. Лікарі все заперечують і кажуть, що того дня в їхньому медзакладі взагалі ніхто не вмирав", - йдеться в повідомленні.

Щоб перевірити цю інформацію, журналісти навідалися у міськлікарню №17 Кривого Рогу, де заступниця головного лікаря заявила, що 11 жовтня цього року в них не було жодного померлого від коронавірусу. Втім, журналістам вдалося відшукати рідних принаймні двох пацієнтів, які померли того дня у зазначеній лікарні, і поспілкуватися з їхніми рідними, які підтвердили дату смерті.

Також представники ЗМІ навідалися на кладовище, де поховані ці померлі, і зафільмували таблички, де вказана дата смерті "11 жовтня 2021 року".

У поліції Кривого Рогу, прочитавши в Мережі поширену публікацію, перевірили інформацію, про яку повідомили журналісти.

"Дана інформація була зареєстрована в порядку передбаченим чинним законодавством та розпочато перевірку. В ході перевірки правоохоронці встановили, що у вказану в повідомленні дату, виключень електроенергії у лікарні не відбувалося, також масових смертей пацієнтів не зафіксовано. Наразі перевірка триває", - повідомили у поліці.

Тим часом блогери шукають рідних пацієнтів, які померли від коронавірусу в 17-й міськлікарні 11 жовтня цього року.

За інформацією Криворізького міськвиконкому, за добу (11.10.21 р.) в Кривому Розі від коронавірусу померлих немає.

Нагадаємо, що у Кривому Розі лікарі швидкої відмовилися забирати пацієнтку з коронавірусом, яка вже ледве дихала.

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