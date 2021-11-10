У Кривому Розі знайшли мертвим двоюрідного брата ексмера Костянтина Павлова: з'явилися нові подробиці

Перед смертю чоловік не залишив передсмертну записку.

У Бориса Павлова, двоюрідного брата ексмера Кривого Рогу, був рак стравоходу та туберкульоз.

Про це пише місцеве видання krivbass.city.

Тіло чоловіка знайшла його громадянська дружина у будинку, розташованому у Центрально-Міському районі. За словами сусідів загиблого, з ним у них ніколи не виникало конфліктів. Водночас вони зазначають, що “останнім часом візуальний вид загиблого значно погіршився”.

За даними поліцейських, які працюють на місці події, передсмертну записку чоловік не залишив.

Зазначимо, що Бориса Павлова повішеним знайшла його громадянська дружина сьогодні, 10 листопада. Чоловікові було близько 50 років.

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