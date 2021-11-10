У Кривому Розі знайшли мертвим ще одного брата колишнього мера міста Костянтина Павлова

У Кривому Розі знайшли мертвим ще одного брата колишнього мера міста Костянтина Павлова

Повішеним виявили двоюрідного брата Бориса Павлова.

У Кривому Розі знайшли мертвим ще одного члена родини колишнього мера Костянтина Павлова. Повішеним виявили двоюрідного брата Бориса Павлова.

Про це пише "Інформатор".

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Як стало відомо, у поліцію про те, що сталося, повідомила громадянська дружина чоловіка, яка виявила його тіло повішеним. Зараз встановлюється, чи було це самогубство. На місці події працюють правоохоронці.

У місцевих телеграм-каналах пишуть, що покійному було близько 50 років. Попередньо, він тривалий час хворів на туберкульоз.

Зазначимо, що за останні кілька місяців це вже третя смерть у родині Павлових: 15 серпня у власному будинку з вогнепальним пораненням знайшли ексмера міста Костянтина Павлова. Пізніше, 18 жовтня, мертвим виявили і 46-річного брата — Андрія Павлова.

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