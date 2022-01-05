У Кривому Розі знайшли зниклу безвісти жінку та її 7-річну доньку

У Кривому Розі знайшли зниклу безвісти жінку та її 7-річну доньку

У поліції зазначили, що жертвами злочину вони не стали.

У Кривому Розі Дніпропетровської області правоохоронці розшукали зниклих безвісти Нелі Рікардо-Березино та її 7-річну доньку, які понад чотири дня не виходили на зв'язок.

Про це повідомили у Нацполіції області.

“Станом на 17:19 4 січня місцеперебування зниклих правоохоронцями встановлено. Жінка та дитина жертвою злочину не стали. 31 грудня вони пішли з дому, що у Покровському районі Кривий Ріг і не повернулися”, — розповіли в Нацполіції області.

Де саме була жінка, а також чому вона не виходила на зв'язок із рідними та близькими, правоохоронці не уточнили.

Нагадаємо, що у Дніпрі патрульні випадково знайшли жінку, яка 22 роки вважалася зниклою безвісти.

Читайте також: