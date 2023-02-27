У Кривому Розі знешкодили мережу наркокартелю: скільки злочинці заробляли на психотропах (фото)

У Дніпропетровській області, у Кривому Розі, затримали організовану злочинну групу, учасники якої постачали наркотики по всій Україні.

Про це повідомили у Національній поліції.

Зловмисники сформували злочинну групу під назвою "Двадцятівські", отримували понад мільйон доларів прибутку на місяць. Вони облаштували власну нарколабораторію та налагодили схеми продажу заборонених речовин.

Правоохоронці повідомили, що масштабне виробництво наркотиків організували троє мешканців Кривого Рогу. У всіх вже були в минулому проблеми із законом і вони відбували покарання.

"Мережа наркокартелю під назвою "Двадцятівські" складалася з 3-х злочинних організацій та 6-ти організованих груп. А потужності нарколабораторій дозволяли виготовляти щомісяця до 40 кг готових психотропів", - зазначили в поліції.

Ба більше, організатори "Двадцатівських" навіть заручилися підтримкою кількох медіаресурсів, які поширювали на їхнє замовлення неправдиву інформацію про силовиків, які збирали матеріали про діяльність групи.

У понеділок, 27 лютого, під час операції, в якій взяли участь 1200 силовиків, було затримано 37 членів злочинного угруповання. Серед них — і десять ватажків.

Також силовики одночасно провели понад 200 обшуків у затриманих. В результаті правоохоронці вилучили:

понад 310 тис. доларів;

103 тис. євро;

понад 500 тис. гривень;

зброю та патрони різного калібру;

боєприпаси;

понад 20 банківських карток;

40 автомобілів;

антикваріат (стародавні ікони та книги).

Всім затриманим вже повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу.

Напередодні українські прикордонники затримали жінку, яка у своєму авто намагалася вивезти за кордон 17 кілограмів наркотиків.

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