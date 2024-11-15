У Кривому Розі знесли пам’ятники російським поетам: деталі

У місті продовжується деколонізація.
15 листопада у Кривому Розі демонтували пам’ятники російським письменникам.
Про це повідомило місцеве ЗМІ "На часі".
Пам’ятник Лермонтову було знесено на проспекті Центральному, своєю чергою Пушкіна прибрано з вулиці Гірничих інженерів.
Раніше з усіх пам’ятників у місті було демонтовано лише письменнику Максиму Горькому, що розташовувався біля школи №71.
За словами журналістів, у місті досі присутні пам’ятники Льву Толстому, воїнам-інтернаціоналістам та знак Юрію Козаченку.
Нагадаємо, у Кривому Розі попрощалися з молодою матусею та трьома її янголятами, які загинули під час обстрілу міста росіянами.
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