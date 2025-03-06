У Кривому Розі далі зростає кількість жертв ракетного удару

У Кривому Розі Дніпропетровської області до чотирьох зросла кількість загиблих від балістичного удару російської армії.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У лікарні помер чоловік, поранений через ракетну атаку на Кривий Ріг. Йому було 43 роки. Кількість жертв зросла до чотирьох людей", - наголосив чиновник.

Тим часом керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул уточнив, що потерпілий перебував у реанімації. Його стан був найважчий.

"Лікарі всю ніч боролися за його життя, але травми були несумісні з життям", - додав він.