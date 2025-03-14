У Кривому Розі зросла кількість постраждалих: серед поранених є діти

Ввечері п'ятниці, 14 березня, ворог завдав ракетного удару по місту Кривий Ріг. На момент публікації відомо про 12 поранених людей, серед них - двоє дітей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Серед постраждалих у Кривому Розі – дві дитини. Це хлопці 2 та 15 років. Загальне число поранених зросло до 12", - йдеться у повідомленні.

За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула діти, на щастя, отримали незначні травми, але є й постраждалі у важкому стані.

"Станом на зараз. Боже диво, по обходам всі живі. 12 поранених, серед них чотири жінки та двоє дітей, один малюк 2 рочки порізана рука, хлопчик 15 років, також порізи. У лікарнях перебувають 4 людей, серед них 1 дитина (не важка, це хлопчик 15 років). Один чоловік 64 років у важкому стані, інші у стані середньої важкості", - написав Вілкул.

Він додав, що усім постраждалим лікарі надають необхідну допомогу.

Щодо руйнувань, за попередньою інформацією, внаслідок удару пошкоджено 15 житлових будинків, а також об'єкти міської інфраструктури та бізнесу. Наразі інформація уточнюється, фахівці відповідних служб та волонтери продовжують обстеження місця влучання.

Нагадаємо, росіяни вчергове завдали підступного ракетного удару по Кривому Рогу, атакувавши житловий квартал. Попередньо росіяни вдарили балістичними ракетами Іскандер-М.

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