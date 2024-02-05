У Кривому Розі померла 14-річна дитина після відвідування стоматолога: що відомо

У Кривому Розі несподівано помер 14-річний хлопчик. Напередодні дитина повернулася з кабінету стоматолога.

Про це Суспільному повідомила речниця поліції Кривого Рогу Ангеліна Крадожон.

Внаслідок інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України. Тепер лікарю загрожує до двох років позбавлення волі.

У лікарні розповіли, що хлопчик звернувся із зубним болем. Лікарі діяли за процедурою, зуб дитині видалили.

"Допомога надана в повному обсязі відповідно до наших нормативних документів, документів. Лікар зобов'язаний був надати цю медичну допомогу і після надання медичної допомоги цей пацієнт був відпущений додому. З ним присутні були його родичі. І потім, через якийсь час цей пацієнт у зв'язку з погіршенням стану був госпіталізований", – розповіла директорка лікарні Олена.

Причину смерті має визначити експертиза.

"На сьогодні, при тому, як розгорталися події, можемо говорити про різні моменти, складові медичні, тому що не все так однозначно. Але є запитання до самого перебігу захворювання. Буду говорити, що це ускладнення, саме цієї маніпуляції неможливо. Відповіді на всі запитання може дати тільки експертна комісія. Експертиза буде", – розповіла вона.

Додамо, у Львові 13 січня помер 5-річний Велес Пашник, який понад місяць перебував у глибокій комі після видалення молочних зубів під загальним наркозом. За словами батька дитини Віктора Пашника, лікарі констатували у його сина смерть головного мозку.

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