У Кропивницькому чоловік прийшов до військкомату та відмовився від мобілізації: як його покарали

Це - перше в області покарання у вигляді позбавлення волі за ухилення від мобілізації.

У Кіровоградській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який прийшов до військкомату та відмовився від мобілізації.

Про це повідомляє прокуратура Кіровоградської області.

За даними слідства, 32-річний житель Кропивницького отримав повістку, медична комісія визнала його придатним до військової служби. Проте у грудні 2022 року він прийшов до військкомату та відкрито відмовився від проходження військової служби по мобілізації.

Суд першої інстанції визнав ухилянта винним за ст. 336 КК України. Його засудили до 2 років іспитового терміну.

"Прокурори не погодились з таким рішенням суду і подали апеляційну скаргу на м’якість призначеного покарання. Вироком колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Кропивницького апеляційного суду апеляційну скаргу прокурора задоволено, вирок районного суду в частині призначеного покарання скасовано з призначенням обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з його реальним відбуванням", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі Кіровоградщини наголошують, що це перший випадок в області, коли ухилянт отримав реальний термін позбавлення волі.

Нагадаємо, у Тернопільській області чоловік відмовився від мобілізації, принісши назад до військкомату повістку. За це його засудили до трьох років позбавлення волі.

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