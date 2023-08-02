У Кропивницькому чоловік прийшов до військкомату та відмовився від мобілізації: як його покарали

Це - перше в області покарання у вигляді позбавлення волі за ухилення від мобілізації.
У Кіровоградській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який прийшов до військкомату та відмовився від мобілізації.
Про це повідомляє прокуратура Кіровоградської області.
За даними слідства, 32-річний житель Кропивницького отримав повістку, медична комісія визнала його придатним до військової служби. Проте у грудні 2022 року він прийшов до військкомату та відкрито відмовився від проходження військової служби по мобілізації.
Суд першої інстанції визнав ухилянта винним за ст. 336 КК України. Його засудили до 2 років іспитового терміну.
"Прокурори не погодились з таким рішенням суду і подали апеляційну скаргу на м’якість призначеного покарання. Вироком колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Кропивницького апеляційного суду апеляційну скаргу прокурора задоволено, вирок районного суду в частині призначеного покарання скасовано з призначенням обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з його реальним відбуванням", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі Кіровоградщини наголошують, що це перший випадок в області, коли ухилянт отримав реальний термін позбавлення волі.
Нагадаємо, у Тернопільській області чоловік відмовився від мобілізації, принісши назад до військкомату повістку. За це його засудили до трьох років позбавлення волі.
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