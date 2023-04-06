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У Кропивницькому чоловік відмовився від мобілізації, бо "втратив багато друзів": як його покарали

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1928
Час на прочитання
2 хв
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У Кропивницькому чоловік відмовився від мобілізації, бо "втратив багато друзів": як його покарали

Прокурор вважає вирок суду несправедливим стосовно інших військових.

У Кропивницькому до умовного терміну засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, проте прокуратура оскаржить вирок суду. 

Про це пише "Суспільне". 

За даними прокуратури, чоловіка визнали придатним до військової служби, проте він категорично відмовився йти до армії. 

33-річний Андрій на суді свою провину визнав та каже, що ухилився від служби через страх загинути. 

"В мене дуже багато знайомих і друзів, яких вже немає, які пораненні й залишились інвалідами", - сказав у суді чоловік. 

Кіровський районний суд Кропивницького визнав чоловіка винним та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на іспитовий. Проте прокуратура повідомила, що оскаржить цей вирок. 

"Таке рішення суду щодо звільнення від покарання з випробуванням стимулює інших чоловіків до таких самих дій, щоб не служити в армії. І це є несправедливим щодо інших військовослужбовців, військовозобов’язаних, які нині захищають нашу державу", - сказав прокурор Олександр Дьячков. 

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області до 3 років позбавлення волі з умовним терміном засудили чоловіка, який двічі ухилився від мобілізації.

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Дата публікації
Перегляди
1928
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