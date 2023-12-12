Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Кропивницькому чоловік вкрав в аптеці ліки за 146 грн: він отримав сім років в'язниці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
556
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Кропивницькому чоловік вкрав в аптеці ліки за 146 грн: він отримав сім років в'язниці

У Кропивницькому через пограбування аптеки засудили чоловіка

Чоловік провину визнав та розкаявся.

У Кропивницькому до 7 років позбавлення волі засудили чоловіка, який з аптеки вкрав льодяники від кашлю вартістю 146 грн. 

Про це йдеться у вироку Кіровського районного суду м. Кіровограда (назва суду недекомунізована - ред.)

За даними суду, чоловік в одній із аптек Кропивницького у жовтні 2023 року вкрав ліки. У матеріалах справи вказано, що він "підійшов до вітрини аптеки та кулаком правої руки розбив її, відкрито викравши одну упаковку дієтичної добавки "Бронхо Веда трав`яні льодяники зі смаком чорної смородини №12" вартістю 73 грн 15 коп., та одну упаковку дієтичної добавки "Бронхо Веда трав`яні льодяники зі смаком апельсина №12" вартістю 73 грн 05 коп.". 

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Раніше він був уже судимий за схожі злочини.

Суд також встановив, що підозрюваний " характеризується позитивно, неодружений, непрацевлаштований, перебуває на обліку у лікаря-нарколога КНП "ОКПЛ КОР" від 2018 року у зв`язку з наявністю психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання алкоголю, осудний, раніше судимий". 

Суд визнав чоловіка винним за ч.4 ст.186 КК України та засудив його до 7 років позбавлення волі. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Волині дівчину засудили за крадіжку сала.

Читайте провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
556
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація