У Кропивницькому чоловік вкрав в аптеці ліки за 146 грн: він отримав сім років в'язниці

У Кропивницькому до 7 років позбавлення волі засудили чоловіка, який з аптеки вкрав льодяники від кашлю вартістю 146 грн.

Про це йдеться у вироку Кіровського районного суду м. Кіровограда (назва суду недекомунізована - ред.)

За даними суду, чоловік в одній із аптек Кропивницького у жовтні 2023 року вкрав ліки. У матеріалах справи вказано, що він "підійшов до вітрини аптеки та кулаком правої руки розбив її, відкрито викравши одну упаковку дієтичної добавки "Бронхо Веда трав`яні льодяники зі смаком чорної смородини №12" вартістю 73 грн 15 коп., та одну упаковку дієтичної добавки "Бронхо Веда трав`яні льодяники зі смаком апельсина №12" вартістю 73 грн 05 коп.".

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Раніше він був уже судимий за схожі злочини.

Суд також встановив, що підозрюваний " характеризується позитивно, неодружений, непрацевлаштований, перебуває на обліку у лікаря-нарколога КНП "ОКПЛ КОР" від 2018 року у зв`язку з наявністю психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання алкоголю, осудний, раніше судимий".

Суд визнав чоловіка винним за ч.4 ст.186 КК України та засудив його до 7 років позбавлення волі.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

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