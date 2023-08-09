У Кропивницькому депутат змусив підприємця віддати йому 92 тисячі доларів: бив та погрожував родині

Депутату і його спільнику загрожує 12 років позбавлення волі.
У Кропивницькому затримали депутата міськради, який "вибивав" з підприємця вигадані борги. Він бив чоловіка та погрожував його родині, вимагаючи віддати йому 92 тисячі доларів.
Про це повідомили в Нацполіції України.
За даними слідства, депутат вигадав, що підприємець винен йому "борг". Оскільки потерпілий не мав такої великої суми грошей, то депутат нараховував йому ще і відсотки.
Щоб отримати чужі кошти місцевий депутат бив підприємця. Потерпілий був змушений продати земельні ділянки та торгові заклади своєї родини, щоб віддати шахраю кошти.
"Під час чергового отримання частини коштів правоохоронці затримали депутата в його офісі. В ході обшуків за місцем проживання та роботи затриманого вилучені готівкові кошти, коштовності та майно потерпілого", - йдеться у повідомленні.
Фігуранту та його спільнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України (Вимагання). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань проводять обшуки в колишнього депутата від забороненої в Україні ОПЗЖ у справі щодо відмивання понад 500 млн грн.
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