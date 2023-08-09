У Кропивницькому депутат змусив підприємця віддати йому 92 тисячі доларів: бив та погрожував родині

Депутату і його спільнику загрожує 12 років позбавлення волі.

У Кропивницькому затримали депутата міськради, який "вибивав" з підприємця вигадані борги. Він бив чоловіка та погрожував його родині, вимагаючи віддати йому 92 тисячі доларів.

Про це повідомили в Нацполіції України.

За даними слідства, депутат вигадав, що підприємець винен йому "борг". Оскільки потерпілий не мав такої великої суми грошей, то депутат нараховував йому ще і відсотки.

Щоб отримати чужі кошти місцевий депутат бив підприємця. Потерпілий був змушений продати земельні ділянки та торгові заклади своєї родини, щоб віддати шахраю кошти.

Обшуки у депутата з Кропивницького / Фото: Національна поліція України

"Під час чергового отримання частини коштів правоохоронці затримали депутата в його офісі. В ході обшуків за місцем проживання та роботи затриманого вилучені готівкові кошти, коштовності та майно потерпілого", - йдеться у повідомленні.

Фігуранту та його спільнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України (Вимагання). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання підозрюваного у Кропивницькому / Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань проводять обшуки в колишнього депутата від забороненої в Україні ОПЗЖ у справі щодо відмивання понад 500 млн грн.

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