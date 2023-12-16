У Кропивницькому дівчина випала з вікна багатоповерхівки: вона загинула

У Кропивницькому з багатоповерхового будинку випала неповнолітня дівчина. У поліції повідомили, що вона загинула.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на речницю поліції Кіровоградської області.

Зазначається, що неповнолітня дівчина випала з дев'ятого поверху будинку. Внаслідок інциденту вона загинула.

Поліція отримала повідомлення про трагічний випадок о 23:10 15 грудня.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне убивство".

Нагадаємо, в Одесі маленька дівчинка випала з вікна квартири на восьмому поверсі. ЇЇ шпиталізували до обласної дитячої клінічної лікарні у важкому стані.

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