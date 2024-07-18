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У Кропивницькому іноземець видавав чоловікам посвідчення та шеврони, щоб їх не мобілізували

У Кропивницькому іноземець видавав чоловікам посвідчення та шеврони, щоб їх не мобілізували

У Кропивницькому іноземець відмазував від мобілізації. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Підсудний ухвалив угоду зі слідством.

У Кропивницькому до іспитового терміну засудили громадянина Узбекистану, який допомагав чоловікам уникати мобілізації

Про це йдеться у вироку Кіровського районного суд м. Кіровограда (назва суду недекомунізована - ред.). 

За даними суду, чоловік разом із спільниками видавав чоловікам "пакет послуг", як уникнути мобілізації. Зокрема:

  • Посвідчення члена громадської організації;
  • Видавав шеврони військового зразка батальйону "Туран";
  • Рекомендував придбати форму військово-тактичного зразка для обов`язкового постійного носіння разом з шевронами, для демонстрації іншим особам і створення у них уяви про начебто належність до військового формування;
  • Рекомендував, як спілкуватись із патрулями;

За вступ до організації брали "членські внески" у різній сумі. Загалом такими "послугами" скористалось 6 чоловіків. 

Під час слідства чоловік погодився на співпрацю з правоохоронцям та визнав свою провину. 

Суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.114-1 КК України і засудив до 3 років іспитового терміну. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, мобілізований на пів року втік зі служби, бо його будинок пошкодив ракетний удар.

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