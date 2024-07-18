У Кропивницькому іноземець видавав чоловікам посвідчення та шеврони, щоб їх не мобілізували

Підсудний ухвалив угоду зі слідством.
У Кропивницькому до іспитового терміну засудили громадянина Узбекистану, який допомагав чоловікам уникати мобілізації.
Про це йдеться у вироку Кіровського районного суд м. Кіровограда (назва суду недекомунізована - ред.).
За даними суду, чоловік разом із спільниками видавав чоловікам "пакет послуг", як уникнути мобілізації. Зокрема:
- Посвідчення члена громадської організації;
- Видавав шеврони військового зразка батальйону "Туран";
- Рекомендував придбати форму військово-тактичного зразка для обов`язкового постійного носіння разом з шевронами, для демонстрації іншим особам і створення у них уяви про начебто належність до військового формування;
- Рекомендував, як спілкуватись із патрулями;
За вступ до організації брали "членські внески" у різній сумі. Загалом такими "послугами" скористалось 6 чоловіків.
Під час слідства чоловік погодився на співпрацю з правоохоронцям та визнав свою провину.
Суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.114-1 КК України і засудив до 3 років іспитового терміну.
Нагадаємо, мобілізований на пів року втік зі служби, бо його будинок пошкодив ракетний удар.
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