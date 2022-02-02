У Кропивницькому масштабно горить квартира у багатоповерхівці: ЗМІ повідомляють про вибух і жертви (фото)

У Кропивницькому масштабно горить квартира у багатоповерхівці: ЗМІ повідомляють про вибух і жертви (фото)

У результаті пожежі є загиблий.

У Кропивницькому в багатоповерхівці горить одна з квартир. На місце виїхало сім одиниць техніки.

Про це повідомляє пресслужба рятувальників.

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Про пожежу рятувальникам зателефонували 2 лютого о 15:59. Вогонь спалахнув в квартирі на 2-му поверсі 9-поверхового житлового будинку по вул. Попова.

Пожежу на площі 60 м кв вдалося локалізувати о 16:44. На місці події працюють 7 одиниць техніки та 28 осіб особового складу.

За інформацією видання "Гречка", пожежі передував вибух. За словами керівниці ЖЕО, поблизу під'їзду стояла автівка газової служби і проводились роботи. Як пише видання, нібито постраждало 20 квартир і 70 вікон вибито.

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За даними ЗМІ, постраждали двоє дітей та працівник газової служби, вони потрапили в лікарню. Видання з посиланням на пресслужбу обласної дитячої лікарні повідомило, що 8-річна дівчинка перебуває у реанімації, у неї 30% опіків тіла внаслідок вибуху. Її стан середньої тяжкості.

Також повідомляється, що нібито щойно рятувальники з-під завалів дістали тіло чоловіка, який був у квартирі. Наразі в ДСНС підтвердили інформацію про загибель однієї людини та трьох постраждалих, серед яких двоє дітей.

Руйнувань несучих конструкцій немає. На місці подій працюють рятувальники.

Нагадаємо, у Миколаєві 9-річний хлопчик влаштував пожежу у багатоповерхівці.

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