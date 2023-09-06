У Кропивницькому п'яний чоловік погрожував підірвати гранату на АЗС – його затримали зі стріляниною

У центрі Кропивницького 6 вересня нетверезий чоловік на АЗС погрожував людям підірвати гранату.

Про це розповів очільник Нацполіції Іван Вигівський і показав відео.

Як видно на кадрах, чоловік у самих лише шортах агресивно спілкується з касиром автозаправної станції та розмахує руками, а згодом виходить з приміщення.

Після погроз люди викликали поліцію. Коли чоловік побачив патрульних, сів у авто та почав тікати. Патрульні намагались зупинити та заблокувати автомобіль втікача, але той продовжував рух. Тоді один з правоохоронців здійснив постріл у колесо з табельної зброї – завдяки цьому зловмисник був зупинений та затриманий.

"Це затримання – яскравий приклад того, чому для захисту законослухняних громадян та забезпеченню безпечного середовища поліцейські повинні мати при собі та без остраху доцільно використовувати табельну вогнепальну зброю. І це питання не може бути дискусійним", - прокоментував інцидент Вигівський.

У Кропивницькому нетверезий чоловік погрожував підірвати гранату на АЗС

Нагадаємо, у Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка, який чинив опір. ТСН.ua опублікував повну хронологію подій – що відбувалося від зупинки машини до смертельних пострілів.

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