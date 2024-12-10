У Кропивницькому першокласники наїлися щурячої отрути: усі подробиці з відео

Хтось помилився і серед смаколиків на шкільному ярмарку опинилася отрута для гризунів. Отруєння дітей зараз розслідує поліція.
У Кропивницькому п'ятеро першокласників отруїлися у школі засобом проти гризунів. Під час шкільного ярмарку один з учнів придбав упаковку, схожу на цукерки. Яскраві зернятка з неї з'їв сам і пригостив однокласників.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Інтер" у межах телемарафону.
Раніше адміністрація школи розіслала повідомлення у батьківські чати принести на благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ смаколики, а для захисників на фронті – обігрівачі, ліки, препарати від гризунів та теплі речі. Батьки відгукнулися і принесли все, що було вказано в оголошенні. А далі хтось помилився і серед смаколиків опинилася отрута для гризунів.
"Я побачив оту отруту і купив її. Думав, що то цукерки, а коштувало 20 гривень", – розповів першокласник Назар.
Він скуштував сам кольорові зернятка та пригостив інших чотирьох однокласників.
Мама Назара Вікторія Загребельна переповіла події зі слів вчительки:
"Вона каже, я до нього підійшла, що сталося? Болить живіт. Що ти їв? Їв якісь зернятка, бубочки, щось таке. Вона попросила показати, він дістав і вона вже прочитала, що було на пачці написано".
Школяра забрали до реанімації, де провели промивання шлунка. Окрім того, до приймального відділення лікарні звернулися й інші учні, які скуштували отрути. Усім їм надали допомогу.
У школі, де отруїлися першокласники, створили педкомісію, щоб з’ясувати, як отрута для пацюків потрапила на стіл із ласощами.
Отруєння дітей зараз розслідує поліція, яка отримала повідомлення про інцидент від органів охорони здоров’я. Правоохоронці одразу ж відреагували
"Виїздом слідчо-оперативної групи було зафіксовано факт отруєння малолітніх дітей. Стаття 137 – неналежне виконання щодо охорони життя та здоров’я дітей", – повідомив т. в. о. керівника слідчого відділу Кропивницького райуправління поліції Віктор Розуменко.
Батьки постраждалих хочуть, щоб діти були захищені від таких помилок, і щоб організатори ярмарку понесли хоча б якусь відповідальність.
Зараз першокласники почуваються краще і вже повернулися до навчання.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Першокласники наїлися ЩУРЯЧОЇ ОТРУТИ на шкільному ярмарку!
Читайте також: