У Кропивницькому першокласники наїлися щурячої отрути: усі подробиці з відео

Хтось помилився і серед смаколиків на шкільному ярмарку опинилася отрута для гризунів. Отруєння дітей зараз розслідує поліція.

У Кропивницькому п'ятеро першокласників отруїлися у школі засобом проти гризунів. Під час шкільного ярмарку один з учнів придбав упаковку, схожу на цукерки. Яскраві зернятка з неї з'їв сам і пригостив однокласників.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Інтер" у межах телемарафону.

Раніше адміністрація школи розіслала повідомлення у батьківські чати принести на благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ смаколики, а для захисників на фронті – обігрівачі, ліки, препарати від гризунів та теплі речі. Батьки відгукнулися і принесли все, що було вказано в оголошенні. А далі хтось помилився і серед смаколиків опинилася отрута для гризунів.

"Я побачив оту отруту і купив її. Думав, що то цукерки, а коштувало 20 гривень", – розповів першокласник Назар.

Він скуштував сам кольорові зернятка та пригостив інших чотирьох однокласників.

Мама Назара Вікторія Загребельна переповіла події зі слів вчительки:

"Вона каже, я до нього підійшла, що сталося? Болить живіт. Що ти їв? Їв якісь зернятка, бубочки, щось таке. Вона попросила показати, він дістав і вона вже прочитала, що було на пачці написано".

Школяра забрали до реанімації, де провели промивання шлунка. Окрім того, до приймального відділення лікарні звернулися й інші учні, які скуштували отрути. Усім їм надали допомогу.

У школі, де отруїлися першокласники, створили педкомісію, щоб з’ясувати, як отрута для пацюків потрапила на стіл із ласощами.

Школа у Кропивницькому, де п'ятеро першокласників отруїлися засобом проти гризунів / Скриншот з відео

Отруєння дітей зараз розслідує поліція, яка отримала повідомлення про інцидент від органів охорони здоров’я. Правоохоронці одразу ж відреагували

"Виїздом слідчо-оперативної групи було зафіксовано факт отруєння малолітніх дітей. Стаття 137 – неналежне виконання щодо охорони життя та здоров’я дітей", – повідомив т. в. о. керівника слідчого відділу Кропивницького райуправління поліції Віктор Розуменко.

Батьки постраждалих хочуть, щоб діти були захищені від таких помилок, і щоб організатори ярмарку понесли хоча б якусь відповідальність.

Зараз першокласники почуваються краще і вже повернулися до навчання.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Першокласники наїлися ЩУРЯЧОЇ ОТРУТИ на шкільному ярмарку!

Читайте також: