Першокласники опинилися в лікарні через отруту для щурів: деталі інциденту в Кропивницькому

У Кропивницькому першокласники наїлися щурячої отрути! Малюки відвідували шкільний ярмарок, де всі приносили різноманітні солодощі, а дорослі — ще й речі, необхідні для військових на передовій. Серед них і опинилася щуряча отрута.

Хто приніс отруту, що зараз із дітьми і хто понесе покарання за скоєне — дивіться далі у матеріалі TSN.UA.

Діти наїлись отрути!

Здавалося, що ми чули вже все, але знову вилазить якась новина, яка просто шокує! У Кропивницькому п'ятеро першокласників отруїлися у школі засобом проти гризунів! Як так трапилося??? Все виявилося доволі просто. Адміністрація школи розіслала повідомлення у батьківські чати принести смаколики на благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ, а для захисників на фронті – обігрівачі, ліки, препарати від гризунів та теплі речі.

"Запрошуємо всіх учнів, батьків та вчителів ліцею "Європейська освіта" долучитися до благодійного ярмарку "Разом до Перемоги". Потрібні обігрівачі, засоби від гризунів, ліки, теплі речі. Чекаємо на ваші поробки, іграшки та сувеніри, які будуть залучені як ярмаркові лоти. Також можна сухе печиво та випічку без кремів", - йшлося у повідомленні.

Отрута, що схожа на цукерки

Батьки відгукнулися і принесли все, що було вказано в оголошенні. Але далі щось пішло не так – серед смаколиків опинилася отрута для гризунів. Першокласник Назар Загребельний сказав, що на ярмарку купив свічку і, як він думав, цукерки. Подробиці у сюжеті розповіла кореспондентка ТСН Олена Шворак.

Хлопчик скуштував сам кольорові зернятка та пригостив ще чотирьох однокласників.

Мама Назара Вікторія Загребельна переповіла події зі слів вчительки:

"Вона каже, я до нього підійшла, що сталося? Болить живіт. Що ти їв? Їв якісь зернятка, бубочки, щось таке. Вона попросила показати, він дістав і вона вже прочитала, що було на пачці написано".

Школяра забрали до реанімації, де провели промивання шлунка.

Окрім того, до приймального відділення лікарні звернулися ще четверо учнів. Їхній стан був кращий, бо зернятка їм не сподобались, вони їх виплюнули. Отрута могла викликати в дітей кровотечі, кажуть лікарі.

Що кажуть у школі?

Організатори ярмарки не захотіли пояснювати журналістам свою версію того, як отрута потрапила на ярмарок. Натомість директорка закладу пояснила, що того дня збирали гроші на допомогу ЗСУ. Закликали приносити на продаж поробки, щоб на виручені гроші закупити хлопцям все необхідне. З-поміж іншого помітили і щурячу отруту. Мабуть, хтось невірно зрозумів оголошення і пакунок різнокольорових зерняток потрапив на прилавок.

Продавцями на ярмарку були працівники школи. Хто з них продав першокласнику щурячу отруту під виглядом цукерок – наразі з'ясовують правоохоронці. Керівник слідчого відділу Кропивницького райуправління поліції Віктор Розуменко розповів Суспільному, що вже розпочато досудове розслідування за честиною 1 статті 137 Кримінального кодексу України.

"Неналежне виконання щодо охорони життя та здоров’я дітей, карається штрафом від тисячі до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на три роки", - зазначив Розуменко.

Начальниця міського управління освіти Лариса Костенко сказала, що влаштовувати ярмарки з продажем продуктів у школах Кропивницького заборонено. Отруєння дітей, з її слів, розслідує спеціально створена комісія.

"Ми можемо ухвалити рішення стосовно директорки. Є два варіанти дисциплінарного стягнення: догана або звільнення. Що робити – вирішимо за результатами розгляду комісії", - йдеться в повідомленні.

За словами Лариси Костенко, міськрада оприлюднить рішення після завершення розслідування.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛ! Дітей у школі нагодували щурячою отрутою! Хто її приніс?! Нові подробиці!

Нагадаємо, в Кропивницькому першокласники наїлися щурячої отрути.

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