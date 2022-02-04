У Кропивницькому працівник аптеки "майнив" криптовалюту: поцупив електрики на 2 млн грн, а заробив утричі більше

СБУ провела обшуки в одній із мереж аптек в Кропивницькому.
У Кропивницькому затримали заступника директора однієї із мереж аптек, який "майнив" криптовалюту, крадучи в держави електроенергію.
Про це повідомили в СБУ Кіровоградської області.
Заступник директора мережі аптек "майнив" криптовалюту, незаконно підключаючись до електромережі. За даними правоохоронців, він вкрав електроенергії на 2 млн грн.
"Оскільки працівник відповідає за енергетичну безпеку підприємства, більше року йому вдавалося маскувати протиправну діяльність у приміщеннях аптек. За цей час зловмисник викрав електроенергії на суму близько 2 млн грн, заробивши при цьому більше 6 млн грн", - йдеться у повідомленні СБУ.
Правоохоронці провели обшуки в приміщенні мережі аптек та вилучили 38 комп'ютерів та техніку для "майнінгу" криптовалюти.
Заступнику директора мережі аптек повідомили про підозру за ч. 2 ст. 188-1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) Кримінального кодексу України.
Триває слідство для виявлення обставин та усіх, причетних до оборудки осіб.
Нагадаємо:
- Служба безпеки України ліквідувала в Одесі підпільний майнінг-центр криптовалют, який викрадав у держави електроенергію на мільйони гривень, що могло призвести до надзвичайних ситуацій у транспортній галузі, зокрема, під час залізничних перевезень.
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