У Кропивницькому спалахнула пожежа на "Хімрезерві": є жертва, перевіряється повітря

Спеціалісти розпочали дослідження якості повітря у зв’язку з пожежею на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції.

У Кропивницькому 6 травня спалахнула пожежа на підприємстві "Хімрезерв". На місці працюють рятувальники і наразі відомо про одного загиблого.

Про це повідомили голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович та ДСНС.

Як заявили в ДСНС, рятувальники кропивницьких підрозділів ліквідовують пожежу на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції. На території резервуарного парку підприємства загорілася ємність із рідинами.

Для ліквідації пожежі залучено дев’ять одиниць техніки та понад 30 членів особового складу.

Як наголосив голова ОВА, пожежа на підприємстві "Хімрезерв" не пов’язана з військовою агресією, і закликав зберігати спокій. За попереднім визначенням, це надзвичайна подія техногенного характеру.

Райкович повідомив, що доручив Управлінню з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення ОВА оперативно залучити спеціалістів ДП "Обласний центр контролю та профілактики хвороб" до дослідження якості повітря. Спеціалісти вже розпочали це дослідження.

"Друзі, пожежу на Хімрезерві локалізували. На жаль, рятувальники виявили одного загиблого", – повідомив згодом очільник області.

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Пожежа на підприємстві "Хімрезерв" у Кропивницькому 6 травня / Фото: ДСНС у Кіровоградській області

До слова, на Сумщині в ніч проти 6 травня був пошкоджений високовольтний об'єкт НЕК "Укренерго" внаслідок російських атак.

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