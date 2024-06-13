У Кропивницькому стався вибух газу в будинку: травмовано дітей (фото)

Вночі 13 червня, близько 02:00, у Кропивницькому в приватному будинку стався вибуху газу. Травмувалися двоє дітей.

Про це повідомили у ДСНС.

"Подія сталася сьогодні вночі, у Кропивницькому, в приватному житловому будинку. Внаслідок вибуху травмовано двох дітей, 2015 та 2017 років народження", - йдеться у повідомленні.

Дітей шпиталізували до медзакладу. Вони перебувають у стані середньої важкості.

Генеральний директор дитячої лікарні Василь Хорощак повідомив "Суспільному", що стан хлопчика та дівчинки стабільний. В обох травмовані ноги. У дівчинки ще є підозра на перелом носа.

Також значних руйнувань зазнав будинок. Зруйновано дві зовнішні стіни, частково покрівля, міжкімнатні перегородки, вибито вікна та двері у двох квартирах житлового будинку на площі 20 метрів квадратних.

Внаслідок вибуху травмовано двох дітей.

Через потужний вибух значних руйнувань зазнав будинок.

У Кропивницькому в приватному будинку стався вибуху газу. / Фото: ДСНС

Як повідомлялося, у дендропарку Кропивницького з каруселі випала і розбилася на смерть жінка. Поліція розпочала кримінальне провадження.

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