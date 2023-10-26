У Кропивницькому суддя вимагав хабар від винуватця смертельної ДТП

За 10,5 тисячі доларів вершитель правосуддя пообіцяв фігуранту кримінальної справи покарання, не пов’язане із позбавленням волі.

Суддю Кропивницького апеляційного суду викрито у вимаганні хабаря в обвинуваченого у дорожньо-транспортній пригоді, яка призвела до загибелі людини.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як встановили слідчі, за 10,5 тисячі доларів суддя обіцяв призначити підсудному покарання, непов’язане з реальним позбавленням волі.

“До протиправної діяльності посадовець залучив свого знайомого – ексспівробітника розформованої міліції як посередника для обговорення “умов” та передачі неправомірної вигоди. Правоохоронці задокументували факт передачі спільнику всієї суми хабаря”, - йдеться у повідомленні.

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Судді повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), а його спільнику - за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 ККУ (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше суддя Броварського міськрайонного суду Київської області вимагав 4 тисячі доларів США хабаря за “правильне вирішення питання” під час судового засідання.

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