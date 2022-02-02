У Кропивницькому в багатоповерхівці пролунав потужний вибух: пошкоджено 74 квартири, є загиблий та постраждалі

Після вибуху в будинку спалахнула пожежа.
У Кропивницькому на вулиці Попова через потужний вибух газу в багатоповерхівці спалахнула пожежа. Через це у 74 квартирах вибито вікна. На місці трагедії загинув чоловік.
Про це повідомили в ДСНС у Кіровоградській області.
Через вибух газу на другому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку сталась пожежа на площі 60 кв. м. На місці трагедії загинула одна людина. Також постраждало троє осіб - один дорослий та двоє дітей, віком 8 та 13 років.
"О 16:44 пожежу локалізовано на площі 60 кв. м. та о 17:03 – ліквідовано. За попередніми даними, унаслідок вибуху вибито вікна у 74 квартирах (ушкоджень зазнали квартири у п’яти дев'ятиповерхівках, пошкоджено перегородку між двома квартирами)", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники евакуювали із будинку 27 осіб та врятували 8 людей.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо:
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У Кропивницькому в багатоповерхівці горить одна з квартир. На місце виїхало сім одиниць техніки.
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