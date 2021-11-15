У Кропивницькому в купі сміття знайшли оголеного чоловіка: він не може ходити, але не хотів турбувати родичів

У Кропивницькому в купі сміття знайшли оголеного чоловіка: він не може ходити, але не хотів турбувати родичів

Чоловіка після лікування заберуть в притулок.

У Кропивницькому в купі сміття знайшли оголеного чоловіка. У нього загальне виснаження та захворювання нервової системи, через яке він не може ходити.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Чоловіка побачили випадкові перехожі. Він лежав серед сміття та майже не рухався. Очевидці викликали медиків і чоловіка госпіталізували.

Завідувач неврологічного відділення обласної лікарні Сергій Касянов розповів, що чоловік перебуває у неврологічному відділенні обласної лікарні.

Директор притулку "Будинок Милосердя" Володимир Лєбєдєв додав, що бездомний після курсу лікування знову зможе ходити. Тоді його заберуть в безкоштовний притулок.

Чоловік, який змушений був жити серед сміття, розповів, що його звати Анатолій, йому 56 років. Він каже, що після розлучення вже 5 років живе на вулиці. Він додав, що в нього є дитина.

"У мене і племінники є, але вони живуть своїм життям. Я не хочу їх турбувати. Документи мої вкрали, все покрали", - каже Анатолій.

Також чоловік розповів, що на смітнику жив місяць, проте чому він був оголений не пам'ятає. Назад на вулицю Анатолій повертатись не хоче та каже, що піде мешкати до притулку.

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