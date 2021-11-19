У Кропивницькому від коронавірусу померла 29-річна жінка: що сталося

У Кропивницькому від коронавірусу померла 29-річна жінка: що сталося

Жінка мала супутні захворювання.

У Кропивницькому коронавірус забрав життя 29-річної жінки з Кропивницького району. У померлої було супутнє захворювання.

Про це повідомляє "Точка доступу".

За словами медиків, жінка не отримала жодної дози вакцини від коронавірусу та мала супутнє захворювання – цукровий діабет.

У лікарню вона потрапила вже у тяжкому стані, врятувати її не вдалося.

Згідно зі статистикою, за минулу добу у Кропивницькому від коронавірусу померли 11 людей.10 з них були нещеплені.

Нагадаємо, що інформація про перший пункт анонімної вакцинації проти COVID-19 на Закарпатті, де начебто люди з купленими сертифікатами можуть отримати щеплення, не відповідає дійсності. "Ковідна амністія" для тих, хто купив підроблений сертифікат, але передумав і хоче вакцинуватися, діятиме за іншим механізмом.

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